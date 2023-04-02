В Башкирии заболеваемость коронавирусом идет на спад

В Башкирии за сутки выявили 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

В республике выздоровевших пациентов больше, чем заболевших. Всего 149 пациентов были выписаны после выздоровления.

Положительная динамика в Башкирии наблюдается с середины марта. Больше всего заболевших было зарегистрировано 15 марта - более 200 человек. Каждый день количество зараженных сокращается. За последние три дня от коронавируса никто не погиб.