В Башкирии заболеваемость коронавирусом идет на спад

В Башкирии за сутки выявили 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. 

Фото №1 - В Башкирии заболеваемость коронавирусом идет на спад

В республике выздоровевших пациентов больше, чем заболевших. Всего 149 пациентов были выписаны после выздоровления. 

Положительная динамика в Башкирии наблюдается с середины марта. Больше всего заболевших было зарегистрировано 15 марта - более 200 человек. Каждый день количество зараженных сокращается. За последние три дня от коронавируса никто не погиб.

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