В Башкирию в отпуск из зоны СВО прибыло несколько сотен мобилизованных

Трансфер из зоны спецоперации для них организовали республиканские власти. Встречать бойцов начали на западной границе региона, в городе Октябрьском. Даже ночью для героев спецоперации устраивали по-настоящему торжественный и теплый прием. С каким настроением возвращаются военнослужащие и какие у них планы на отпуск?

Глубокая ночь, но город Октябрьский не спит. Волонтеры, ветераны боевых действий и руководство города встречают с флагами и транспарантами мобилизованных из республики, которые приехали в отпуск. Полгода участия в боевых действиях и более 30 часов пути на Родину. Усталые, но радостные, они говорят, что чувствовали поддержку республики.

Поддерживались гумпомощью, письмами. Друг другу помогали, чувствовали братское плечо. Позывной «Нурик»

Никто не жалуется, все отлично. Позывной «Доктор»

Это первый их ратный отпуск. Конечно же, гордимся ими. Алексей Шмелёв, глава администрации г. Октябрьский

Октябрьский полгода назад провожал мобилизованных. Теперь встречает. Поздний ужин в торжественной обстановке. В ресторане повара приготовили для солдат и первое, и второе. С трапезой бойцы не затягивали. По всей видимости, армейская привычка – все делать быстро. Да и домой всем уже не терпится попасть. Хотя каждый и признается: за это время все они успели стать братьями по оружия.

С одного котелка едим, не брезгуем, по очереди ложимся в спальный мешок. Хочется увидеть родных. Позывной «Скат»

Встречать своих земляков приехали представители администраций разных муниципалитетов. Руководства Баймакского района, к примеру, договорилось с «Башавтотрансом» выделить автобус. Одним из пассажиров стал и четвероногий товарищ, которого бойцы привели с передовой.

Это Билли, ребята его везут с передовой. Говорят, что он тоже заслужил отпуск. Фаниль Надыргулов, заместитель главы администрации Баймакского района

Перед отправкой каждому вручают памятку для военнослужащего в отпуске. До своего дома некоторым ехать ещё несколько часов. Планов у каждого много: увидеть близких и родных, а затем вернуться исполнять свой воинский долг.

Нам нужна именно победа, никаких полумер. Позывной «Сталкер»

Проблем не было, с погодными условиями справились. Марат Кутлуев, водитель автобуса

В Уфу бойцы въезжают под мелодии гимнов России и Башкортостан в исполнении оркестра. Место остановки – Советская площадь. Чествование военнослужащих у памятника Герою России Минигали Шаймуратову и воинам 112-й Башкавдивизии стало уже традицией. Следом идет возложение цветов и приветственные слова от членов правительства региона. В башкирскую столицу встречать своих сыновей, мужей, отцов приехали жители из разных концов республики. Объятия, о которых каждый мечтал полгода.

Два его прадеда служили, мы стоим в очень символическом месте. Горжусь сыном. Отец мобилизованного

Не допустим нацистов к нам на порог! Поэтому мы там. Позывной «Гамлет»

В районах своих земляков встречали с хлебом с солью, народными песнями и музыкой. Как, например, в Хайбуллинском. Кто-то из бойцов, почувствовав родную землю под ногами, сам готов был танцевать. Праздник для каждого и всех вместе.

Даже не верится, что увидел своих близких. Позывной «Руха»