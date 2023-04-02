В Башкирию в отпуск из зоны СВО прибыло несколько сотен мобилизованных

Трансфер из зоны спецоперации для них организовали республиканские власти. Встречать бойцов начали на западной границе региона, в городе Октябрьском. Даже ночью для героев спецоперации устраивали по-настоящему торжественный и теплый прием. С каким настроением возвращаются военнослужащие и какие у них планы на отпуск?
Глубокая ночь, но город Октябрьский не спит. Волонтеры, ветераны боевых действий и руководство города встречают с флагами и транспарантами мобилизованных из республики, которые приехали в отпуск. Полгода участия в боевых действиях и более 30 часов пути на Родину. Усталые, но радостные, они говорят, что чувствовали поддержку республики.
Октябрьский полгода назад провожал мобилизованных. Теперь встречает. Поздний ужин в торжественной обстановке. В ресторане повара приготовили для солдат и первое, и второе. С трапезой бойцы не затягивали. По всей видимости, армейская привычка – все делать быстро. Да и домой всем уже не терпится попасть. Хотя каждый и признается: за это время все они успели стать братьями по оружия.
Встречать своих земляков приехали представители администраций разных муниципалитетов. Руководства Баймакского района, к примеру, договорилось с «Башавтотрансом» выделить автобус. Одним из пассажиров стал и четвероногий товарищ, которого бойцы привели с передовой.
Перед отправкой каждому вручают памятку для военнослужащего в отпуске. До своего дома некоторым ехать ещё несколько часов. Планов у каждого много: увидеть близких и родных, а затем вернуться исполнять свой воинский долг.
В Уфу бойцы въезжают под мелодии гимнов России и Башкортостан в исполнении оркестра. Место остановки – Советская площадь. Чествование военнослужащих у памятника Герою России Минигали Шаймуратову и воинам 112-й Башкавдивизии стало уже традицией. Следом идет возложение цветов и приветственные слова от членов правительства региона. В башкирскую столицу встречать своих сыновей, мужей, отцов приехали жители из разных концов республики. Объятия, о которых каждый мечтал полгода.
В районах своих земляков встречали с хлебом с солью, народными песнями и музыкой. Как, например, в Хайбуллинском. Кто-то из бойцов, почувствовав родную землю под ногами, сам готов был танцевать. Праздник для каждого и всех вместе.
В ближайшие дни домой на отдых приедут и другие мобилизованные из республики. А те, кто уже в отпуске, расходясь по домам, желали другу с пользой провести время. Через две недели боевое братство снова воссоединится, чтобы продолжить исполнять свой воинский долг.