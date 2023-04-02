Радий Хабиров наградил участников СВО Марата Зулькарнаева и Айдара Исмагилова

Двух участников СВО, которые чуть ранее также приехали в краткосрочный отпуск, Радий Хабиров наградил госнаградами.

Так, Глава республики вручил орден Салавата Юлаева заместителю командира роты по военно-политической работе Марату Зулькарнаеву. Бывший директор Национальной библиотеки отправился служить на спецоперацию после начала мобилизации.

Кроме того, орден генерала Шаймуратова вручили заместителю командира полка Айдару Исмагилову, который также служит в подразделении, большая часть которых состоит из мобилизованных солдат из Башкортостана.

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