Паводок-2023: как в Башкирии будут минимизировать последствия половодья

Большая вода на подходе. В Башкирии уже зафиксированы случаи подтопления сел и дорог. Специалисты продолжают проводить распиловку и чернение поверхности рек возле переправ. В некоторых местах прибегают к помощи сапёров. Обстановку изучают как с земли, так и с воздуха. В небо запускают беспилотники и вертолёт. На борт вместе со спасателями поднялась и съемочная группа БСТ. Как сейчас обстоит ситуация и чего ожидать жителям республики?

Несмотря на раннюю весну, ситуация с паводком пока относительно спокойная. Тем не менее в ходе авиапатрулирования специалисты все же заметили опасные участки. Вот, например, скопление древесины на реках в Кугарчинском и Бижбулякском районах. Из-за затора под воду ушел один из мостов, а также часть дороги, движение по которой пришлось закрыть. Обо всех проблемных участках специалисты прямо с кабины вертолета сообщают чиновникам на местах для оперативного реагирования.

Мониторинг ведётся на высоте 200-400 метров, чтобы все водные объекты были в поле зрения. И вместе с тем, чтобы можно было точно определить их состояние, находятся ли на них люди. Оперативная группа ведет фото- и видеосъёмку на каждом участке. При случае отмечаются координаты мест разлива.

Деревне Габдюково Белорецкого района во время облета уделили особое внимание. Чтобы не повторить прошлогодние события, там уже провели взрывные работы. Пока ситуация под контролем, однако горные реки весьма непредсказуемы, говорят эксперты.

С высоты хорошо видно, все реки уже вскрылись. Лед лежит на больших озерах, в карьерах и затонах.

Чтобы избежать паводка и его последствий на местах скопления льда трудятся сапёры. В Кармаскалинском районе на реке Белой взорвали 100 килограммов тротила. На лёд военные выходили в сопровождении спасателей.

Перед самим подрывом – контрольная проверка. Нет ли повреждений на линии. Недостатки устранены. Через Кармаскалинский район проходят несколько рек. В прошлом году сапёры приезжали на Уршак. Этой весной большое скопление льда и угроза населённым пунктам определена специалистами на участке слияния Белой и Сима на границе с Архангельским районом.

И все же без подтоплений не обошлось. В начале недели в Кугарчинском районе вскрылась река Етебуляк. Под водой оказались с десяток придомовых территорий. Почти всю ночь жители перегоняли в скот и спасали улья с пчелами. Случаи подтопления зафиксированы и в Уфе. Река Юрмаш оставила под водой 45 приусадебных участков, внутридворовые проезды и дорогу, ведущую в СНТ «Восход-1» Калининского района.