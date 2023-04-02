«Агидель» в четвертый раз в истории выиграла чемпионат ЖХЛ

Определился чемпион. Судьба Кубка ЖХЛ решилась в пятом матче финальной серии между уфимской «Агиделью» и «Динамо-Невой» из Санкт-Петербурга. Нашим хоккеисткам удалось вернуть трофей в Уфу. В прошлом сезоне соперницы встречались на стадии 1/4-й финала, тогда сильнее была команда из Санкт-Петербурга. Каким получился решающий матч сезона и какой ценой «Агидели» досталось четвертое чемпионство?

Гол Елизаветы Родновой стал победным или, как его еще называют, золотым. Лучший снайпер сезона, в этой серии плей-офф она молчала, словно берегла силы, чтобы в решающий момент помочь команде завоевать заветный трофей.

Яркие матчи между «Агиделью» и «Динамо-Невой» начались ещё в регулярном чемпионате. Команды провели четыре встречи в сезоне – три раза сильнее были хоккеистки «Агидели» и один раз успех праздновали соперницы. Но игры навылет, это совсем другой накал, другая мотивация, что и показали матчи плей-офф. Соперницы обменялись победами в гостях и дома, и впервые в истории Женской хоккейной лиги судьба Кубка решалась в заключительном пятом матче финала.

В Уфе еще помнят, как ровно год назад команды встретились на стадии четвертьфинала и тогда сильнее оказались хоккеистки «Динамо-Невы». В этот раз победитель регулярного чемпионата «Агидель» все серии проводила в статусе фаворита.

К тому же на стороне уфимок в решающем матче был фактор домашней площадки. В этот день во Дворце спорта был аншлаг. Посмотреть игру пришли 3200 зрителей.

Не остались без поддержки и хоккеистки «Динамо-Невы». В Уфу приехали не только болельщики команды, но и родители игроков.

После двух периодов матча счет был равный – 2:2. Решающим стал третий игровой отрезок, где сильнее оказались хозяйки льда.

Кубок над головой – как финальная точка сезона. Хоккеистки «Агидели» – чемпионки страны и обладательницы золотых медалей.

Ольга Сосина – одна из самых титулованных хоккеисток «Агидели», участница четырёх олимпиад, дважды выиграла бронзу чемпионатов мира, но даже она не сумела сдержать слез, когда на льду оказались ее родные.

Не у всех родителей хоккеисток хватает выдержки смотреть игры вживую. Мама голкипера «Агидели» Анны Пруговой зашла во дворец только с финальной сиреной. Все главные слова и поздравления – в раздевалке.