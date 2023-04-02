Как живут люди с расстройствами аутистического спектра в Башкирии

Рассказать о тех, кто сам о себе поведать не может. Этому посвящено 2 апреля – День распространения информации о проблеме аутизма. Это слово означает «ушедший в себя». Расстройство аутистического спектра (РАС) не лечится. Родители и их дети учатся с этим жить. И нередко сталкиваются с осуждением, когда окружающие негативно реагирует на непонятное для них поведение ребенка или взрослого.

Договариваться приходится с любым ребёнком, а с детьми с РАС это ещё сложнее. В ход идёт и торг, и строгость. На занятиях в центре правило: с каждым занимается либо тьютор, либо чужая мама. Родная может дать поблажку, да и у ученика к учителю другое отношение. У Дилары тоже сын с расстройством аутистического спектра. Он может не понимать окружающих, также как и они его.

Им так важно было иметь свою территорию принятия, где не будет укоризненных взглядов и агрессии. Центр «Рассвет 3000» существует на средства родителей и деньги благотворителей.

Социальные и коммуникативные навыки у людей с аутизмом сильно страдают. Они живут в своём мире, в котором ответить иногда не могут даже родители. Поэтому они стараются создать ещё один вокруг них. В недавно организованных мастерских ребята занимаются творчеством. Ребёнок может выбрать занятие по душе.

Их тяжело поставить в один ряд. Аутизм бывает разным.

Это одно из произведений, написанное Сашей. В жизни не всегда всё идёт как по нотам. Но он старается вместе с родителями. Выступает и на сцене, и на спортивной арене. В послужном списке два первых места в Кубке России по горным лыжам. Музыка окрыляет.

Расстройство аутистического спектра многообразно: одни самостоятельны, другим нужно постоянное сопровождение. Кто-то закрыт и немногословен, а кто-то с интересом говорят о своём хобби.

Ежегодно дети и их мамы собираются в кинотеатре «Родина». При поддержке волонтеров стараются рассказать людям об аутизме, открывая глаза на многие вещи.