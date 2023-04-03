Специалисты Башкирии контролируют 9 подтопленных территорий

В Башкирии под контролем специалистов остаются девять подтопленных территорий. Они зафиксированы в девяти муниципальных образованиях. Все подтопленные дороги имеют объезд.
По состоянию на утро 3 апреля наибольший рост за сутки на реках: Белая, уровень — 3350 см (+218 см, неблагоприятный уровень — 70 000 см), Изяк, уровень — 184 см (+69 см, неблагоприятный уровень — 349 см), Нугуш, уровень — 1048 см (+59 см, неблагоприятный уровень — 1872 см).
По данным Госкомитета по ЧС, в ближайшую неделю реки республики очистятся ото льда — вода будет подниматься и дальше. На малых степных реках региона уже на этой неделе возможно прохождение максимальных уровней воды. На остальных реках бассейна Белой пик половодья ожидается во второй декаде апреля — на 11-14 дней раньше обычных сроков.