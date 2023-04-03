Специалисты Башкирии контролируют 9 подтопленных территорий

По данным Госкомитета по ЧС, в ближайшую неделю реки республики очистятся ото льда — вода будет подниматься и дальше. На малых степных реках региона уже на этой неделе возможно прохождение максимальных уровней воды. На остальных реках бассейна Белой пик половодья ожидается во второй декаде апреля — на 11-14 дней раньше обычных сроков.