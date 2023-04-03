В Уфе прошел пленум организации профсоюза работников здравоохранения «В единстве – наша сила!»

Индексация пенсий, улучшение условий труда и предоставление социальных выплат. Эти вопросы были затронуты на пленуме Республиканской организации профсоюза медработников. Участниками стали ведущие врачи со всей республики, руководители районных профсоюзов и представители депутатского корпуса.
Пленум «В единстве наша сила», посвященный социальному партнерству, помогает заботиться о благополучии медицинских работников и поощрять за их достижения. В ходе заседания состоялось награждение победителей конкурсов. Отдельные награды получили медики, которые оказывали помощь военнослужащим и жителям Донбасса.