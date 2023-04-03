В Уфе прошел пленум организации профсоюза работников здравоохранения «В единстве – наша сила!»

Мы знаем, что профсоюз – это школа жизни. Сегодня, особенно для медработников, профсоюзы заботятся о благополучии, об улучшении заработной платы и о пособиях. Я считаю, профсоюз – это мост между работодателем и теми, кто работает.

Рима Утяшева, депутат Государственной Думы России