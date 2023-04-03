В Уфе прошел пленум организации профсоюза работников здравоохранения «В единстве – наша сила!»

Индексация пенсий, улучшение условий труда и предоставление социальных выплат. Эти вопросы были затронуты на пленуме Республиканской организации профсоюза медработников. Участниками стали ведущие врачи со всей республики, руководители районных профсоюзов и представители депутатского корпуса.

Пленум «В единстве наша сила», посвященный социальному партнерству, помогает заботиться о благополучии медицинских работников и поощрять за их достижения. В ходе заседания состоялось награждение победителей конкурсов. Отдельные награды получили медики, которые оказывали помощь военнослужащим и жителям Донбасса.

Мы знаем, что профсоюз – это школа жизни. Сегодня, особенно для медработников, профсоюзы заботятся о благополучии, об улучшении заработной платы и о пособиях. Я считаю, профсоюз – это мост между работодателем и теми, кто работает.

Рима Утяшева, депутат Государственной Думы России

На сегодняшний день руководство учреждения, также профсоюзная организация здравоохранения в городе Сибай, коллектив нашей организации. Все вместе мы работаем, как одна еденная команда, что на самом деле позволяет друг друга слышать, понимать те острые проблемы, которые возникают, решать их совместно.

Радик Надыргулов, главный врач Сибайской центральной городской больницы
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