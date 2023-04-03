В Башкирии машина с пятью молодыми ребятами опрокинулась в кювет

На 231 км автодороги Уфа-Оренбург 18-летний парень на ВАЗ-2115 не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась.

В салоне автомобиля находились пять пассажиров. Одна из них – 14-летняя девочка – была госпитализирована с травмами. Выяснилось, что автомобиль парень приобрел за день до аварии. Водительских прав у подростка не было. Также ни один из пассажиров не был пристёгнут ремнями безопасности.