С 26 по 28 мая в Уфе впервые пройдет книжная ярмарка «Китап-байрам»

В Уфе впервые пройдет книжная ярмарка «Китап-байрам». Фестиваль продлится три дня, с 26 по 28 мая.
Напомним, ранее Союз писателей Башкортостана выступил с предложением провести ярмарку в столице республики и сделать ее ежегодной. Инициативу поддержал глава региона Радий Хабиров, поручив сделать мероприятие содержательным и интерактивным.
— Мероприятие будет организовано по аналогии с Московской международной книжной выставкой-ярмаркой на ВДНХ и книжным фестивалем «Красная площадь», — пояснила «Башинформу» пресс-секретарь минкультуры РБ Зиля Баймурзина. — В «Китап-байрам» примут участие крупнейшие издательства, книжные магазины, модельные библиотеки, а также писатели, художники, драматурги и искусствоведы. В рамках ярмарки, помимо продажи книжных новинок, будут организованы встречи с именитыми литераторами, а также знакомство с творчеством молодых авторов.
«Китап-байрам» станет пространством диалога, патриотического воспитания и различных инициатив в сфере культуры и просвещения. В рамках книжной ярмарки состоятся десятки конкурсов и активностей, среди которых любой житель республики сможет найти мероприятие по душе.
В программе «Китап-байрам» заявлены такие события, как конкурс среди издательств «Книга года на Земле Урал-батыра»; конкурс чтецов «История родной земли в стихах»; республиканский литературный конкурс начинающих поэтов и писателей «Проба пера»; конкурс детского художественного творчества «Урал-батыр»; форум писателей и драматургов; выставка рукописей из архива известных писателей в Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди; музыкально-поэтические представления по мотивам произведений известных поэтов; показы фильмов на основе лучших произведений башкирской и русской литературы; выставка редких книг из личных архивов известных писателей в Национальном музее РБ; конкурс сэсэнов «Әйтеш»; презентация проекта «Вышитая карта Башкортостана» и другие тематические мероприятия.
На Советской площади, где будет проходить «Китап-байрам», развернутся зоны периодической литературы, модельных библиотек, кулинарных книг, семейных консультаций наряду с тематической литературой по психологии. В каждой зоне будут организованы мастер-классы, игры, консультации и другие активности.
Кроме этого, жители и гости Уфы смогут принять участие в благотворительных акциях «Подари книгу» (с последующей передачей книг детским домам, больницам, хосписам) и «Новая жизнь книги» (прием старых книг с последующей передачей в районные библиотеки, школы).
Более подробно о программе книжной ярмарки и условиях участия можно узнать на официальном сайте.