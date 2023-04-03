С 26 по 28 мая в Уфе впервые пройдет книжная ярмарка «Китап-байрам»

В программе «Китап-байрам» заявлены такие события, как конкурс среди издательств «Книга года на Земле Урал-батыра»; конкурс чтецов «История родной земли в стихах»; республиканский литературный конкурс начинающих поэтов и писателей «Проба пера»; конкурс детского художественного творчества «Урал-батыр»; форум писателей и драматургов; выставка рукописей из архива известных писателей в Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди; музыкально-поэтические представления по мотивам произведений известных поэтов; показы фильмов на основе лучших произведений башкирской и русской литературы; выставка редких книг из личных архивов известных писателей в Национальном музее РБ; конкурс сэсэнов «Әйтеш»; презентация проекта «Вышитая карта Башкортостана» и другие тематические мероприятия.