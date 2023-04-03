Житель Башкирии в бане набросился с топором на ребёнка

В Стерлибашевском районе 27-летний мужчина напал с топором на 12-летнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

Выяснилось, что мужчина часто ругался с младшим братом своей 22-летней супруги. 2 апреля он схватил топор и напал на ребёнка в бане. Мальчик получил страшные увечья и был экстренно госпитализирован. Сейчас ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

Напавший мужчина попытался лишить себя жизни, но ему помешали родственники. Тогда он попытался сбежать, однако ему стало плохо – мужчина потерял сознание. Его нашли случайные прохожие, которые доставили напавшего в больницу.