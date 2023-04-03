В Башкирию в двухнедельный отпуск прибыла очередная группа мобилизованных

Традиционно первой точкой встречи стал приграничный город Октябрьский, где ночную колонну автобусов встречали родственники солдат, а также волонтеры и представители администрации. В ресторане для прибывших организовали ужин. На дорогу из зоны спецоперации до западной границы республики ушло более 30 часов.

Словами не передать, всю дорогу не спали, мысленно были дома.

Мы встречаем и провожаем все делегации. Через наш город проезжали практически все ребята на боевое слаживание. Сейчас ребята возвращаются в краткосрочные отпуска.

Часть бойцов из Октябрьского забирали представители других муниципалитетов, которые организовали автобусный трансфер непосредственно до своих районов и городов. Основная же колонна отправилась в Уфу, где солдат встретили на Советской площади. Там военнослужащих также ждали родные и друзья.