В Башкирию в двухнедельный отпуск прибыла очередная группа мобилизованных

Традиционно первой точкой встречи стал приграничный город Октябрьский, где ночную колонну автобусов встречали родственники солдат, а также волонтеры и представители администрации. В ресторане для прибывших организовали ужин. На дорогу из зоны спецоперации до западной границы республики ушло более 30 часов.
Часть бойцов из Октябрьского забирали представители других муниципалитетов, которые организовали автобусный трансфер непосредственно до своих районов и городов. Основная же колонна отправилась в Уфу, где солдат встретили на Советской площади. Там военнослужащих также ждали родные и друзья.