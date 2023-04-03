В Уфе прошел концерт ко Дню единения народов Беларуси и России

В республике проживают более 17,5 тысячи белорусов, работает свой историко-культурный центр. Его сотрудники организовали в фойе концертного зала «Башкортостан» выставку экспонатов, которая показывает общность и близость двух народов. Это отражено и фольклоре, и истории, и литературе. К слову, сотрудники Национальной библиотеки республики представили книги башкирских писателей, изданных в Белоруссии. На сцене блистали народные фольклорные коллективы и артисты. Танцы и песни – доказательство близости культур.