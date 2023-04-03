В Уфе прошла квиз-игра «Культурный мир Башкортостана»

В Национальном музее республики пройдёт цикл мероприятий по сохранению башкирской культуры. В учреждении прошла викторина среди сотрудников Министерства культуры. Она была приурочена к празднованию Дня работника культуры.
Первая квиз-игра получила название «Культурный мир Башкортостана». Ведущий задавал командам вопросы по искусству, а игроки должны на время давать свои ответы. Если он оказывался правильным, то команда получала баллы.
Кроме того, викторина была посвящена предстоящему 70-летию со дня образования Министерства культуры Башкортостана. Этот квиз стал пробным. Организаторы намерены провести ещё серию игр.