В Уфе прошла квиз-игра «Культурный мир Башкортостана»

В Национальном музее республики пройдёт цикл мероприятий по сохранению башкирской культуры. В учреждении прошла викторина среди сотрудников Министерства культуры. Она была приурочена к празднованию Дня работника культуры.

Первая квиз-игра получила название «Культурный мир Башкортостана». Ведущий задавал командам вопросы по искусству, а игроки должны на время давать свои ответы. Если он оказывался правильным, то команда получала баллы.

Вопросы составляли сотрудники Национального музея. Вопросы включают в себя различные темы как живопись, музыка, искусство, театр, балет. В современном мире квиз-игра очень популярна становится. Дело в том, что эти игры помогают сплотиться команде, поближе познакомится между собой, с сотрудниками, с коллегами, с сотрудниками других культурных учреждений.

Зульфия Ишмурзина, научный сотрудник Национального музея Республики Башкортостан

Кроме того, викторина была посвящена предстоящему 70-летию со дня образования Министерства культуры Башкортостана. Этот квиз стал пробным. Организаторы намерены провести ещё серию игр.

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