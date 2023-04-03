В Уфе прошла квиз-игра «Культурный мир Башкортостана»

Вопросы составляли сотрудники Национального музея. Вопросы включают в себя различные темы как живопись, музыка, искусство, театр, балет. В современном мире квиз-игра очень популярна становится. Дело в том, что эти игры помогают сплотиться команде, поближе познакомится между собой, с сотрудниками, с коллегами, с сотрудниками других культурных учреждений.

Зульфия Ишмурзина, научный сотрудник Национального музея Республики Башкортостан