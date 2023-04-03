В Уфе прошли соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья

Такие спортивные мероприятия очень полезны для людей с ограниченными возможностями, потому что они здесь общаются, разговаривают между собой, изливают свою душу, выступают и получают награды, золотые медали. Потом они радуются и все вокруг них тоже радуются, что они бодрые и участвуют на каких-то спортивных мероприятиях.

Виль Габдуллин, мастер спорта России международного класса по кикбоксингу