В Уфе прошли соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья

В Центре спортивной подготовки прошли соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Участие принимали и дети от 8 лет. В программе спортивного фестиваля было шесть видов состязаний. Среди них силовые виды спорта – армрестлинг и русский жим штанги. Кроме того, участники состязались в шахматах и дартсе. Наиболее массовыми были соревнования по качанию пресса.

Соревнования приурочены к жизни инвалидов, чтобы мы не кисли, не сидели дома, занимались спортом, общались, радовались жизни. Чем больше позитива в жизни, тем меньше болезней, тем легче они проходят, тем слаще жизнь.

Владимир Горбунов, председатель Уфимской городской организации инвалидов «Мир»

Главная цель соревнований – общение между спортсменами с ограниченными возможностями. Кроме того, они становятся участниками культурных мероприятий. И подобные фестивали проходят регулярно.

Такие спортивные мероприятия очень полезны для людей с ограниченными возможностями, потому что они здесь общаются, разговаривают между собой, изливают свою душу, выступают и получают награды, золотые медали. Потом они радуются и все вокруг них тоже радуются, что они бодрые и участвуют на каких-то спортивных мероприятиях.

Виль Габдуллин, мастер спорта России международного класса по кикбоксингу
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