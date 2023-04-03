В Уфе прошли соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья

В Центре спортивной подготовки прошли соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Участие принимали и дети от 8 лет. В программе спортивного фестиваля было шесть видов состязаний. Среди них силовые виды спорта – армрестлинг и русский жим штанги. Кроме того, участники состязались в шахматах и дартсе. Наиболее массовыми были соревнования по качанию пресса.
Главная цель соревнований – общение между спортсменами с ограниченными возможностями. Кроме того, они становятся участниками культурных мероприятий. И подобные фестивали проходят регулярно.