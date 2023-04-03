Житель Башкирии заставил женщину съесть таблетки и пытался поджечь

В августе прошлого года мужчина проводил вечер за распитием спиртных напитков со знакомой. В один момент между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина заставил собутыльницу выпить 20 таблеток, а после стал душить. Женщине удалось вырваться и запереться в ванной комнате. Тогда горожанин облил дверь воспламеняющейся жидкостью и поджёг зажигалкой. Также мужчина успел нанести несколько ударов ножом по различным частям тела несчастной.