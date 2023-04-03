В Башкирии мужчине в драке откусили нос

В Ишимбае перед судом предстанет 33-летний местный житель. Мужчина в драке откусил сопернику кончик носа.

В злополучный день оппоненты были пьяны. Между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина повалил знакомого на землю и откусил кончик носа. Он причинил пострадавшему повреждения в виде раны носа с дефектом мягких тканей.

Мужчина не признал свою вину, пояснив, что он лишь защищался, так как опасался за свою жизнь и здоровье.