В Башкирии мужчине в драке откусили нос

В Ишимбае перед судом предстанет 33-летний местный житель. Мужчина в драке откусил сопернику кончик носа.
В злополучный день оппоненты были пьяны. Между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина повалил знакомого на землю и откусил кончик носа. Он причинил пострадавшему повреждения в виде раны носа с дефектом мягких тканей.
Мужчина не признал свою вину, пояснив, что он лишь защищался, так как опасался за свою жизнь и здоровье.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, с взысканием в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда 500 тысяч рублей.