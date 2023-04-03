Экс-начальника отдела администрации Уфы осудили за взятку

Взятка в 15 млн рублей за разрешение на строительство гостиницы. В Уфе бывшего начальника отдела администрации города и его экс-заместителя приговорили к реальным срокам лишения свободы за получение незаконных средств и посредничество в их получении.
Злоумышленники были задержаны сотрудниками управления ФСБ с поличным во время передачи части суммы. Обвиняемые не признали свою вину. Бывшие чиновники – руководитель отдела администрации Уфы и его заместитель приговорены к 10 и к 8 годами лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Обоим подсудимым также назначен штраф по 15 млн рублей. Им запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 5 и 3 лет, соответственно.