Экс-начальника отдела администрации Уфы осудили за взятку

Злоумышленники были задержаны сотрудниками управления ФСБ с поличным во время передачи части суммы. Обвиняемые не признали свою вину. Бывшие чиновники – руководитель отдела администрации Уфы и его заместитель приговорены к 10 и к 8 годами лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.