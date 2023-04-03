В Уфе открылся Центр ментального здоровья

Это организация, где готовы помочь детям с аутистическими расстройствами и их родителям. В России сегодня проживают около 200 тысяч детей с диагнозом аутизм, предполагают эксперты.
Точной статистики нет, но специалисты уверяют, что количество страдающих этим заболеванием с каждым годом увеличивается примерно на 11%. Становясь взрослыми, они, в лучшем случае, доживают свою жизнь в семье, в худшем – отправляются в психоневрологический интернат. Так важно поддержать и показать пути развития. Такую помощь и готовы оказать в уфимском центре ментального здоровья.
С 4 по 7 апреля в центре пройдет Неделя информации о проблеме аутизма в Башкортостане. Для гостей организуют мастер-классы, разные мероприятия, в том числе сказкотерапия, бэби-дэнс, занятия ЛФК.