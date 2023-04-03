В Уфе произошла массовая авария: пострадали четыре человека

Сегодня, 3 апреля, в Уфе произошла массовая авария. Сотрудники ГИБДД региона рассказали подробности случившегося.
На пересечении улиц Энтузиастов и Лесотехникума 36-летний мужчина на «Киа Сид» допустил столкновение с попутным «Ниссан». От удара иномарку отбросило на двух пешеходов на тротуаре. После автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Фольксваген Туарег» — иномарку отбросило на «Хендай Солярис».
В аварии пострадали водитель и 41-летняя пассажирка «Киа». Также помощь врачей потребовалась пешеходам: 41-летней женщине и 10-летнему ребёнку.
Фото и видео: ГИБДД РБ.