РКБ имени Куватова получила современное наркозное оборудование

В РКБ имени Куватова вводят в наркоз с помощью нового оборудования. В больнице установили два специальных аппарата. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Техника используется для ингаляционной анестезии, модернизированный блок позволяет эффективнее работать.
Наркозно-дыхательный аппарат часто издаёт звуки, таким образом сигнализируя о том, что больной не подключён к оборудованию. На самом деле всё в порядке. Съёмки проходят, пока пациента нет в операционной. Но новая техника уже была опробована. «Леон плюс» умеет больше своего предшественника, обновлён основной блок мониторинга. Разработчики приравнивают оборудование едва ли не полноценному аппарату ИВЛ. С его помощью во время наркоза углекислый газ из организма выдыхается человеком с минимальными усилиями.
Прежде процесс не был столь автоматизированным. Медики ориентировались, например, на показания артериального давления. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Республиканской клинической больнице имени Куватова установили два таких аппарата на сумму почти 7,5 млн рублей. Оба – в хирургических отделениях.
В этой операционной медики спасают минимум одного человека ежедневно. Здесь хирургические вмешательства проводят только в брюшной или грудной полостях тела.