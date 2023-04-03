РКБ имени Куватова получила современное наркозное оборудование

Наркозно-дыхательный аппарат часто издаёт звуки, таким образом сигнализируя о том, что больной не подключён к оборудованию. На самом деле всё в порядке. Съёмки проходят, пока пациента нет в операционной. Но новая техника уже была опробована. «Леон плюс» умеет больше своего предшественника, обновлён основной блок мониторинга. Разработчики приравнивают оборудование едва ли не полноценному аппарату ИВЛ. С его помощью во время наркоза углекислый газ из организма выдыхается человеком с минимальными усилиями.