«Уфа» одержала победу над ФК «СКА-Хабаровск»

Футбольный клуб «Уфа» в 25-м туре Первой Лиги одержал крупную победу над «СКА-Хабаровском». Перед игрой состоялась автограф- и фотосессия с амбассадорами Российского футбольного союза.

Первый удар по мячу нанёс экс-игрок сборной России Руслан Пименов. «Уфа» быстро сумела открыть счёт – Роман Минаев реализовал выход один на один. А через несколько минут хабаровчане остались в меньшинстве. Всё того же Минаева на красную карточку срубил капитан гостей Денис Фомин.

Парни молодцы, работают на тренировках. Понимаете, это же психология, тот же Минаев не забивал. Ему в раздевалке все говорили: «Рома, забей. От тебя зависит результат». Сегодня он забил. Николай Сафрониди, старший тренер ФК «Уфа»

Оставшись в большинстве, «Уфа» сумела нарастить своё преимущество. Сначала дебютным голом за нашу команду отметился Артём Погосов. А третий мяч в ворота гостей забил 19-летний воспитанник «Уфы» Данил Ахатов. Крупная победа горожан, которые пока остаются на 16-м месте в турнирной таблице. Следующий матч команда проведёт на выезде против «Краснодара-2». Подробности смотрите в программе «Пофутболим» сегодня в 20:15.