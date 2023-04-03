Парламент Башкирии предложил ограничить работу лжеломбардов

Согласно документу, региональные и муниципальные власти предлагается наделить полномочиями по установлению режима работы комиссионных магазинов, которые порой ведут нелегальную ломбардную деятельность. Зачастую в их офисах заключаются договоры по предоставлению краткосрочных потребительских кредитов под залог движимого имущества. Банк России опубликовал список из более чем 340 торговых точек, имеющих признаки «нелегального кредитора».