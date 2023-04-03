В Башкирии по вине молодого парня сгорела 21-летняя девушка

В Башкирии перед судом предстал 19-летний парень. По неосторожности из-за его действий погибла 21-летняя девушка.
В деревне Четырбашево Миякинского района в ноябре прошлого года компания пьяных молодых людей решила затопить баню. Парни разожгли дрова в печи бензином, из-за чего огонь перекинулся на пол строения. Два друга покинули помещение, оставив пьяную девушку в бане. Она получила многочисленные термические ожоги, из-за которых погибла. Также травмы получил ещё один паренью
Суд приговорил парня к году исправительных работ. У него также будут удерживать 10% от зарплаты в доход государства.
Фото: объединенная пресс-служба судов РБ.