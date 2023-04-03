Радий Хабиров поблагодарил бойцов, прибывших в краткосрочный отпуск

Башкортостан встречает героев. Радий Хабиров поблагодарил мобилизованных военнослужащих, которые прибыли в двухнедельный отпуск. В соцсетях глава региона пожелал солдатам удачи. Автобусные колонны приезжали в республику в течение всей ночи. Традиционно первой точкой встречи стал приграничный город Октябрьский, где для солдат организовывали ужин. На дорогу из зоны спецоперации ушло более 30 часов.

Чтобы придать обстановке максимальной торжественности, кортеж въезжает в город под проблесковые маячки и сирены. Вдоль улицы автобусную колонну встречают с флагами и транспарантами. А на подъезде к месту стоянки встречающие начинают аплодировать.

Словами не передать, всю дорогу не спали, мысленно были дома. Рады, что приехали домой живыми и здоровыми. Позывной «Хирург»

В местном ресторане для бойцов организовали ужин. Впрочем, многие признаются: быстрее бы до дома доехать. В зоне спецоперации солдаты были полгода, с начала мобилизации.

Первое, что сделаю, – обниму маму. Куплю ей большой букет. Позывной «Оса»

Октябрьский – самый западный город республики, поэтому мы и встречаем, и провожаем все колонны. По поручению Радия Хабирова через нас проезжали почти все ребята, которые отправлялись на боевое слаживание. А сейчас ребята возвращаются в отпуска, и Радий Фаритович также поручил нам встретить их. Алексей Шмелёв, глава администрации г. Октябрьский

И все же военнослужащие не скрывают: вместе с радостными чувствами одновременно переполняет и грусть. За тех товарищей, кто продолжает нести службу на передовой.

Тяжело, потому что там ребята остались. Дома ждут жены, дети, но вторая семья осталась там. Позывной «Коса»

Там остались друзья, которым тоже надо в отпуск. Поэтому мы их должны заменить. Позывной «Град»

Часть бойцов из Октябрьского забирали представители других муниципалитетов, которые организовали автобусный трансфер непосредственно до своих районов и городов. Основная же колонна отправилась в Уфу. Некоторые военнослужащие выходили по пути следования. Так, например, чествовали двоих мобилизованных в Чишминском районе.

А вот в Уфе главное место встречи – Советская площадь, по прибытии на которою военные участвуют в традиционном ритуале: возложению цветов к памятнику Минигали Шаймуратову. Даже воссоединившись со своими близкими, солдаты не скрывают боевой настрой.