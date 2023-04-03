Радий Хабиров поблагодарил бойцов, прибывших в краткосрочный отпуск

Башкортостан встречает героев. Радий Хабиров поблагодарил мобилизованных военнослужащих, которые прибыли в двухнедельный отпуск. В соцсетях глава региона пожелал солдатам удачи. Автобусные колонны приезжали в республику в течение всей ночи. Традиционно первой точкой встречи стал приграничный город Октябрьский, где для солдат организовывали ужин. На дорогу из зоны спецоперации ушло более 30 часов.
Чтобы придать обстановке максимальной торжественности, кортеж въезжает в город под проблесковые маячки и сирены. Вдоль улицы автобусную колонну встречают с флагами и транспарантами. А на подъезде к месту стоянки встречающие начинают аплодировать.
В местном ресторане для бойцов организовали ужин. Впрочем, многие признаются: быстрее бы до дома доехать. В зоне спецоперации солдаты были полгода, с начала мобилизации.
И все же военнослужащие не скрывают: вместе с радостными чувствами одновременно переполняет и грусть. За тех товарищей, кто продолжает нести службу на передовой.
Часть бойцов из Октябрьского забирали представители других муниципалитетов, которые организовали автобусный трансфер непосредственно до своих районов и городов. Основная же колонна отправилась в Уфу. Некоторые военнослужащие выходили по пути следования. Так, например, чествовали двоих мобилизованных в Чишминском районе.
А вот в Уфе главное место встречи – Советская площадь, по прибытии на которою военные участвуют в традиционном ритуале: возложению цветов к памятнику Минигали Шаймуратову. Даже воссоединившись со своими близкими, солдаты не скрывают боевой настрой.
Автобусы с военнослужащими приезжают один за другим. Ближайшие две недели бойцы проведут дома на заслуженных выходных, после чего они вновь вернутся на передовую, где сменят своих товарищей, которых также ждет долгожданный отпуск.