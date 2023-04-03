Ремонт дорог, посевная и туризм: основные темы оперативки в Правительстве Башкирии

На ремонт республиканских дорог из дополнительного финансового резерва направят более 4 миллиардов рублей. А по программе формирования комфортной городской среды в Башкортостане планируют благоустроить 122 общественные территории. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.
Аграрии 11 районов уже вышли на поля – на две недели раньше обычного. Сельчане проводят подкормку озимых культур и многолетних трав. Некоторые хозяйства приступили к боронованию. За счет обновления парка в весенне-полевых работах в этом году будет задействовано на 300 единиц больше посевных и почвообрабатывающих агрегатов, чем в 2022-м.
С установлением тёплых дней горячая пора начинается и у дорожников. На оперативном совещании руководитель Минтранса Башкортостана рассказал, какие в этом году дороги регионального и межмуниципального значения планируется отремонтировать. Для этих целей в республике по поручению Радия Хабирова сформирован дополнительный финансовый резерв объемом более 4 миллиардов рублей. В 2023 году будет выполнен солидный объем работ и в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По республике планируется благоустроить 122 объекта.
На оперативном совещании речь шла также об организации прямого авиасообщения с Ираном, Узбекистаном и Беларусью. Все три направления являются перспективными для развития туризма, в том числе для организации туров коммерческого и социального характера. Весной текущего года уже стартует проект «Башкирско-белорусское долголетие». Он предполагает организацию поездок 2 тысяч пенсионеров на условиях субсидирования из бюджета республики части затрат туроператоров в размере 15 тыс. руб. на человека.
На сегодняшний день основной проблемой по направлениям Узбекистан и Иран является высокая стоимость туров, отметил министр туризма республики. В первом случае путевка с перелетом на человека обойдется примерно в 85 тысяч рублей, а вот в Исламскую республику туры стартуют от 115 тысяч.
По итогам оперативного совещания был озвучен ряд задач, которые необходимо решить в ближайшее время. Первостепенной для муниципалитетов и профильного министерства является уборка от мусора и приведение после зимы в порядок общественных территорий, обозначил глава регионального правительства.