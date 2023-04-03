Ремонт дорог, посевная и туризм: основные темы оперативки в Правительстве Башкирии

На ремонт республиканских дорог из дополнительного финансового резерва направят более 4 миллиардов рублей. А по программе формирования комфортной городской среды в Башкортостане планируют благоустроить 122 общественные территории. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.

Аграрии 11 районов уже вышли на поля – на две недели раньше обычного. Сельчане проводят подкормку озимых культур и многолетних трав. Некоторые хозяйства приступили к боронованию. За счет обновления парка в весенне-полевых работах в этом году будет задействовано на 300 единиц больше посевных и почвообрабатывающих агрегатов, чем в 2022-м.

В этом году стоимость весенне-полевых работ оценивается в 23 миллиарда рублей, это на 11 процентов выше, чем в прошлом году. Одним из инструментов является привлечение льготных кредитов, в текущем году нам необходимо привлечь 10 миллиардов. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

С установлением тёплых дней горячая пора начинается и у дорожников. На оперативном совещании руководитель Минтранса Башкортостана рассказал, какие в этом году дороги регионального и межмуниципального значения планируется отремонтировать. Для этих целей в республике по поручению Радия Хабирова сформирован дополнительный финансовый резерв объемом более 4 миллиардов рублей. В 2023 году будет выполнен солидный объем работ и в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По республике планируется благоустроить 122 объекта.

Успешной реализации проектов всегда предшествует проведение общественных обсуждений, а в последние два года – электронного голосования по выбору территорий для благоустройства. С каждым годом активность жителей в решении вопросов городской среды повышается, помогают волонтеры, широкая информационная кампания. В первом онлайн-голосовании, проведенном в 2021 году, приняли участие 387 тысяч жителей, в 2022 году – уже более 560 тысяч человек. Ирина Голованова, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

На оперативном совещании речь шла также об организации прямого авиасообщения с Ираном, Узбекистаном и Беларусью. Все три направления являются перспективными для развития туризма, в том числе для организации туров коммерческого и социального характера. Весной текущего года уже стартует проект «Башкирско-белорусское долголетие». Он предполагает организацию поездок 2 тысяч пенсионеров на условиях субсидирования из бюджета республики части затрат туроператоров в размере 15 тыс. руб. на человека.

Общая стоимость тура составляет не более 40 тысяч рублей, соответственно, для участника программы она не превысит 25 тысяч рублей. В части туров в Узбекистан и Иран, экспертами, конечно же, оно оценивается как направление для ценителей экскурсионно-познавательного отдыха. Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

На сегодняшний день основной проблемой по направлениям Узбекистан и Иран является высокая стоимость туров, отметил министр туризма республики. В первом случае путевка с перелетом на человека обойдется примерно в 85 тысяч рублей, а вот в Исламскую республику туры стартуют от 115 тысяч.

Здесь надо работать над тем, чтобы удешевить, иначе мы не охватим, по сути, этой программой тех, кого хотим охватить. И для нас, и для жителей республики, тем более уже пожилого возраста, такие деньги-то откуда взять? Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан