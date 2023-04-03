В Минсельхозе Башкирии рассказали о состоянии посевов озимых культур

Почти 94% посевов озимых культур в регионе, по оценкам специалистов, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра регионального правительства, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. В этом году яровой клин займет более 1,4 млн гектаров сельхозплощадей. Техника уже готовит поля к севу.

На боронование нужно выходить вовремя. Один день задержки – и живительной влаги для будущих посевов может быть недостаточно, говорит механизатор с 15-летним стажем Филюс Гареев. Его план на день – обработать 200 гектаров полей. В кабине специальный навигатор подсказывает, какие участки уже пройдены, а какие нет.

В хозяйстве «Нерал-Буздяк» аграрии завершают подкормку многолетних трав. В кормовую базу для буренок нужно вкладываться уже сейчас. Аммиачную селитру раскидывают там, где растет костер и люцерна. Но все-таки главное внимание к озимым культурам. Зеленый ковер всходов говорит о том, что пшеница перезимовала хорошо. Отсутствие снежной плесени, развитая корневая система. В скором времени техника зайдет на подкормку.

Хозяйство является еще и семеноводческим в районе. Занимаются здесь районированием тех зерновых, которые выращиваются в других регионах. В отдельных ангарах хранятся семена, готовы к продаже.

В целом в Буздякском районе площади озимых и яровых в этом году выросли на 11 тысяч гектаров. Техника в хозяйствах готова. Удобрения, семена зерновых и технических культур закуплены. А для начала сева нужна погода. Но перед севом семена проходят проверку. Всхожесть, энергия прорастания, влажность, масса, заселенность вредителями и примеси сорняков. Специалисты башкирской испытательной лаборатории увидят и болезни растений.