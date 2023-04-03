В Уфе начался новый сезон ТВ-конкурса детской эстрадной песни «Сулпылар»

Дебютный выход. В Уфе начался новый сезон открытого телевизионного конкурса детской эстрадной песни «Сулпылар». Это 31-й по счету форум для юных талантов, но под взором заслуженных артистов. А именно опытные творцы оценивали едва ли не первый выход маленьких звезд.
Оттенки цвета, постановка композиции, расстановка камер – кропотливая работа предшествует съемочному процессу. Именно благодаря такому профессиональному подходу телевизионный конкурс «Сулпылар» начинает 31-й сезон. Ведь для юных артистов первое выступление может стать путевкой в жизнь.
И за примерами ходить далеко не нужно. Один из первых проектов телеканала «Тамыр» – своего рода школа артистизма, если хотите, творческая лаборатория.
В этом году особенно активны участники из Баймака, Белорецка, Хайбуллинского, Буздякского, Илишевского районов, присоединились ребята из Челябинска. Всего принято 163 заявки. Но только 40 участников приглашены на съемки первого тура. Борьба продолжается.