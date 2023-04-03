В Уфе начался новый сезон ТВ-конкурса детской эстрадной песни «Сулпылар»

Дебютный выход. В Уфе начался новый сезон открытого телевизионного конкурса детской эстрадной песни «Сулпылар». Это 31-й по счету форум для юных талантов, но под взором заслуженных артистов. А именно опытные творцы оценивали едва ли не первый выход маленьких звезд.

Оттенки цвета, постановка композиции, расстановка камер – кропотливая работа предшествует съемочному процессу. Именно благодаря такому профессиональному подходу телевизионный конкурс «Сулпылар» начинает 31-й сезон. Ведь для юных артистов первое выступление может стать путевкой в жизнь.

«Сулпылар» – это хороший старт для детей, которые хотят связать свою жизнь со сценой, помогает раскрыться, артистичность развить. Зилия Бахтиева, член жюри, заслуженная артистка Республики Башкортостан

И за примерами ходить далеко не нужно. Один из первых проектов телеканала «Тамыр» – своего рода школа артистизма, если хотите, творческая лаборатория.

В прошлом году взял только номинацию, но в этом году я пойду до конца. Нагим Надыргулов, участник телевизионного конкурса «Сулпылар» /Зилаирский район/

В прошлом году мы с большим успехом провели юбилейный сезон, в этом году вновь собираем детей, чтобы они показали свои таланты. Гульчачак Игибаева, режиссер телевизионного конкурса «Сулпылар»