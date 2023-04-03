Спортсмен из Башкирии – серебряный призер чемпионата ПФО по вольной борьбе

Спортсмен из Башкортостана вернулся с чемпионата Приволжского федерального округа по вольной борьбе с серебром. Соревнования проходили в Нижнекамске. В них принимали участие более 80 борцов из 11 регионов страны. Соревнования были отборочными на чемпионат России.
Они уже давно понимают друг друга с полуслова. Под наставничеством Артура Ишмакова Александр Сопов занимается вольной борьбой с 2012 года. По началу Саша выбрал греко-римскую, принимал участие в республиканских соревнованиях. Позже перешел в вольную. Сейчас спортсмен выступает на соревнованиях разных уровней. Прошлый год для спортсмена прошел без тренировок. Сейчас Александр постепенно возвращается в спортивную жизнь.
У Соповых занимается вольной борьбой не только Александр, но и его младший брат Владимир. Они оба выступают за сборную республики и показывают хорошие результаты. Александр в 2019 году выполнил норматив мастера спорта, а младший Сопов стал кандидатом. На соревнованиях в Нижнекамске Александру не хватило до победы двух баллов. Серьезный соперник помешал башкирскому спортсмену подняться на пьедестал первого места.
В апреле в Чувашии Александр Сопов примет участие во всероссийском турнире. Летом башкирский борец отправится на чемпионат России в Дагестан.