Спортсмен из Башкирии – серебряный призер чемпионата ПФО по вольной борьбе

Спортсмен из Башкортостана вернулся с чемпионата Приволжского федерального округа по вольной борьбе с серебром. Соревнования проходили в Нижнекамске. В них принимали участие более 80 борцов из 11 регионов страны. Соревнования были отборочными на чемпионат России.

Они уже давно понимают друг друга с полуслова. Под наставничеством Артура Ишмакова Александр Сопов занимается вольной борьбой с 2012 года. По началу Саша выбрал греко-римскую, принимал участие в республиканских соревнованиях. Позже перешел в вольную. Сейчас спортсмен выступает на соревнованиях разных уровней. Прошлый год для спортсмена прошел без тренировок. Сейчас Александр постепенно возвращается в спортивную жизнь.

Когда я пришел на ковер обратно после армии, мне было очень тяжело, потому что я там практически не тренировался так, как здесь. Я вернулся после армии, поступил в аграрный университет и после этого пришел на тренировки. Было очень тяжело, ну более-менее восстановился. Александр Сопов, серебряный призер чемпионата ПФО по вольной борьбе

У Соповых занимается вольной борьбой не только Александр, но и его младший брат Владимир. Они оба выступают за сборную республики и показывают хорошие результаты. Александр в 2019 году выполнил норматив мастера спорта, а младший Сопов стал кандидатом. На соревнованиях в Нижнекамске Александру не хватило до победы двух баллов. Серьезный соперник помешал башкирскому спортсмену подняться на пьедестал первого места.

Занял второе место. Мне немножко не хватило функционалки. Скорее всего, я думаю, из-за того, что я вернулся после армии, и это дало о себе знать. Александр Сопов, серебряный призер чемпионата ПФО по вольной борьбе

Ошибки есть. Из-за этого мы работаем и тренируемся. Век живи – век учись. Не всегда бывает все идеально. Там все ребята были опытные спортсмены. У него финальная схватка тяжелая была, тоже был мастер спорта по борьбе. Артур Ишмаков, главный тренер МБУ «Спортивная школа №14»