Спортсмен из Башкирии завоевал серебро первенства страны по аэробике

Спортсмен из Башкортостана стал серебряным призером первенства страны по аэробике. Соревнования проходили в Екатеринбурге. Честь республики защищали 20 атлетов из Уфы, Бирска и Благовещенска.

Они выступали во всех номинациях возрастной категории до 14 и до 17 лет. Лучший результат показал Роман Бондаренко из Бирска. Он занял второе место в номинации «Индивидуальное выступление, юниоры».