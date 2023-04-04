В районе Башкирии зарегистрировали утечку топлива в водоем

3 марта вблизи поселка Юрматы зафиксировали утечку дизельного топлива в ручей. Специалисты зарегистрировали чрезвычайную ситуацию в Федоровском районе.

Фото №1 - В районе Башкирии зарегистрировали утечку топлива в водоем

Глава Пугачевского сельсовета принял решение ввести режим ЧС локального значения. Организована работа по рекультивации загрязненного грунта, произведена обваловка по периметру топливных емкостей, приняты меры по недопущению повторного разлива нефтепродуктов.

Проверку случившегося начала прокуратура. Надзорное ведомство установит причины и обстоятельства случившегося. Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за эксплуатацию резервуара.

Фото: МЧС по РБ. 

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