Минздрав Башкирии рассказал о состоянии ребёнка, на которого напали с топором

В Башкирии 27-летний мужчина напал с топором на 12-летнего ребёнка в бане. ИА «Башинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения сообщило о самочувствии пострадавшего.

Напомним, из-за личной неприязни на мальчика напал родственник. Топором мужчина нанёс ребёнку серьезные травмы. Удары в основном пришлись по конечностям. Напавший мужчина пытался лишить себя жизни, но его остановили родственники. Он попытался сбежать, но у дороги ему стало плохо. Его заметили прохожие, которые доставили мужчину в больницу.