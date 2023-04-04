В Башкирии многодетная семья осталась без дома из-за пожара

Сегодня, 4 апреля, в Сибае произошёл крупный пожар. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Огнём охватило дом многодетной семьи на улице Медовой. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и специалисты сибайского пожарно-спасательного гарнизона. В тушении возгорания было задействовано 30 человек и 12 единиц техники. Огонь удалось оперативно ликвидировать.

Хозяйка дома вовремя заметила возгорание – она схватила трёх детей и выбежала на улицу. Пострадавших в пожаре нет. Семья осталась без крыши над головой.