В Башкирии зафиксировали 19 случаев заболевания корью

В Башкирии обнаружено 19 случаев заражения корью. Об этом сообщает Mkset со ссылкой на Роспотребнадзор республики.

Фото №1 - В Башкирии зафиксировали 19 случаев заболевания корью

Отмечается, что факты заболевания зарегистрированы в Стерлитамаке, Уфимском и Аургазинском районах.

На сегодняшний день лекарств от кори не существует. Единственным способом защититься от опасной инфекции является вакцинация. 

Справка

Корь — острое инфекционноевирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.  

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