В Башкирии зафиксировали 19 случаев заболевания корью

В Башкирии обнаружено 19 случаев заражения корью. Об этом сообщает Mkset со ссылкой на Роспотребнадзор республики.
Отмечается, что факты заболевания зарегистрированы в Стерлитамаке, Уфимском и Аургазинском районах.
На сегодняшний день лекарств от кори не существует. Единственным способом защититься от опасной инфекции является вакцинация.
Справка
Корь — острое инфекционноевирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.