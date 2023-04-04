В Башкирии зафиксировали 19 случаев заболевания корью

В Башкирии обнаружено 19 случаев заражения корью. Об этом сообщает Mkset со ссылкой на Роспотребнадзор республики.

Отмечается, что факты заболевания зарегистрированы в Стерлитамаке, Уфимском и Аургазинском районах.

На сегодняшний день лекарств от кори не существует. Единственным способом защититься от опасной инфекции является вакцинация.

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