Житель Башкирии ударил знакомого ножом в живот

Мужчина выпивал с 50-летним знакомым. Между ними вспыхнула ссора. Тогда старший товарищ стал угрожать оппоненту ножом. В порыве злости он ударил знакомого ножом, который, по его словам, носит с собой всегда и использует в хозяйстве. После содеянного мужчина вызвал скорую помощь и ушёл.