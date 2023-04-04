Житель Башкирии ударил знакомого ножом в живот

В Иглинском районе в больницу доставили 43-летнего мужчину с ножевым ранением. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МВД региона.

Фото №1 - Житель Башкирии ударил знакомого ножом в живот

Мужчина выпивал с 50-летним знакомым. Между ними вспыхнула ссора. Тогда старший товарищ стал угрожать оппоненту ножом. В порыве злости он ударил знакомого ножом, который, по его словам, носит с собой всегда и использует в хозяйстве. После содеянного мужчина вызвал скорую помощь и ушёл.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: МЧС по РБ. 

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