Житель Башкирии ударил знакомого ножом в живот

В Иглинском районе в больницу доставили 43-летнего мужчину с ножевым ранением. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МВД региона.
Мужчина выпивал с 50-летним знакомым. Между ними вспыхнула ссора. Тогда старший товарищ стал угрожать оппоненту ножом. В порыве злости он ударил знакомого ножом, который, по его словам, носит с собой всегда и использует в хозяйстве. После содеянного мужчина вызвал скорую помощь и ушёл.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Фото: МЧС по РБ.