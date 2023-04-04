В ХК «Салават Юлаев» не будут комментировать допинг-скандал до окончания расследования

В хоккейном клубе «Салават Юлаев» не будут комментировать ситуацию с обнаружением допинга у игроков «Толпара» до окончания расследования. Напомним, РУСАДА сообщила, что в пробах двух игроков уфимской «молодежки» был найден мельдоний. На данный момент расследование продолжается, проверяются результаты исследований других игроков команды.

Тем временем стало известно, что старший тренер «Толпара» Владимир Потапов продолжит свою работу в следующем сезоне.

Другие варианты были. Предварительная договоренность о продолжении моей работы с «Толпаром» есть. На сегодняшний день информация такая, что я остаюсь дальше работать с «Толпаром». Владимир Потапов, старший тренер МХК «Толпар»

В уфимском клубе провели пресс-конференцию, на которой спортивный директор Василий Чижов и старший тренер «Толпара» Владимир Потапов подвели итоги сезона. Специалисты высоко оценили результат команды в минувшем чемпионате.

Напомним, уфимская «молодежка» сумела пробиться в четвертьфинал МХЛ. Состав команды в следующем сезоне претерпит немало изменений. Часть игроков пойдет на повышение в нефтекамский «Торос». Есть хоккеисты, которых будут привлекать к главной команде республики.