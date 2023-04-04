В 2023 году в Башкирии отремонтируют 752 подъезда в 274 домах

В этом году она коснется 20 муниципалитетов. Общий бюджет – 744 млн рублей. Всего за время действия программы, с 2019 года, приведены в порядок подъезды двух с половиной тысяч домов по всему Башкортостану. Выделили на эти цели 2,8 млрд рублей на условиях софинансирования. Большую часть расходов берет на себя республика, 10 % добавляют муниципалитеты.