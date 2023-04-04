Уфе наградили врачей-добровольцев, вернувшихся из Донбасса

В Уфе чествовали врачей, которые несколько месяцев назад уехали в ЛНР и ДНР и в тяжелейших условиях боролись за жизни людей. Специалисты из Башкортостана помогли тысячам пациентов, среди которых были дети. Как жители освобожденных территорий встретили медицинский десант из нашей республики?

Не по принуждению, а по зову сердца они отправились спасать раненых и лечить местных жителей. Кто-то из врачей уехал в командировку еще в декабре перед Новым годом, кто-то работал там с февраля.

Они больше всего нуждались в помощи сами, но старались оказать поддержку тем, кто приехал спасать их. И это искреннее желание помочь для многих медработников стало откровением. Любовь к башкирским врачам показывали и взрослые, и дети.

О том, какую поддержку они оказывали людям, что видели и слышали, врачи рассказали и на встрече с руководителем Администрации Главы республики. Говорили и о том, чего медицинским работникам не хватило для оказания помощи. А это операционные столы с хорошим освещением, перевязочные материалы.