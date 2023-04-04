Мальчика, которого изувечили топором, доставили в больницу Уфы

Из Уфы незамедлительно вылетела мультидисциплинарная бригада, в составе которой находился реаниматолог, травматолог и сосудистый хирург. Они оперировали всю ночь. Удаляли осколки кости, фиксировали костные фрагменты спицами, ушивали и дренировали раны. За ребенком установили круглосуточное наблюдение врачом анестезиологом-реаниматологом РДКБ. Сегодня коллеги приняли решение о возможности эвакуации. В 14:30 часов вертолет приземлился в Уфе. Пациент продолжает находиться на ИВЛ в реанимационном отделении.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ