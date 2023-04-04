Мальчика, которого изувечили топором, доставили в больницу Уфы

В медицинское учреждение Уфы санитарной авиацией доставили 12-летнего ребёнка, которого изувечил топором 28-летний родственник.
Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. За жизнь пострадавшего мальчика борются врачи Республиканской детской клинической больницы. Специалисты обсудили дальнейшую тактику лечения пациента.
Напомним, инцидент произошёл 2 апреля. На мальчика в бане с топором напал родственник. Мужчина изувечил ребёнка из-за личной неприязни.
Пациент поступил в центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии. На его теле были множественные рублено-рваные, размозженные раны. Ребенок потерял более 40% крови. Врачи ЦРБ приняли пациента, оказали ему первую помощь и передали вызов в отделение детской санавиации.
Фото: министерство здравоохранения РБ.