Мальчика, которого изувечили топором, доставили в больницу Уфы

В медицинское учреждение Уфы санитарной авиацией доставили 12-летнего ребёнка, которого изувечил топором 28-летний родственник.

Фото №1 - Мальчика, которого изувечили топором, доставили в больницу Уфы

Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. За жизнь пострадавшего мальчика борются врачи Республиканской детской клинической больницы. Специалисты обсудили дальнейшую тактику лечения пациента.

Врачи не привыкли делать прогнозы, но, так как многие искренне переживают за этого мальчика, хочу сказать, что у нас есть шанс сохранить его жизнь.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 

Напомним, инцидент произошёл 2 апреля. На мальчика в бане с топором напал родственник. Мужчина изувечил ребёнка из-за личной неприязни.

Пациент поступил в центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии. На его теле были множественные рублено-рваные, размозженные раны. Ребенок потерял более 40% крови. Врачи ЦРБ приняли пациента, оказали ему первую помощь и передали вызов в отделение детской санавиации.

Из Уфы незамедлительно вылетела мультидисциплинарная бригада, в составе которой находился реаниматолог, травматолог и сосудистый хирург. Они оперировали всю ночь. Удаляли осколки кости, фиксировали костные фрагменты спицами, ушивали и дренировали раны. За ребенком установили круглосуточное наблюдение врачом анестезиологом-реаниматологом РДКБ. Сегодня коллеги приняли решение о возможности эвакуации. В 14:30 часов вертолет приземлился в Уфе. Пациент продолжает находиться на ИВЛ в реанимационном отделении.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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