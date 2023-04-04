В Уфе ремонт Шакшинского моста планируется завершить в начале 2025 года

Администрация башкирской столицы и компания "Башкиравтодор" заключили контракт На капремонт Шакшинского моста. Об этом сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Стоимость работ составит 2,2 млрд рублей. Средства на ремонт выделили из федерального, республиканского и городского бюджетов. По информации администрации, протяжённость мостового сооружения составляет 440,82 м.

В рамках работ предусмотрена замена всех балочных пролетных строений правобережной эстакады на неразрезные цельнометаллические, а также опорных частей и деформационных швов и конструктивных элементов устоев моста. Завершить ремонт моста планируется до до конца февраля 2025 года.