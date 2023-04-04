В Башкирии на развитие паллиативной службы вложено 434 млн рублей

- В настоящее время в Уфе ведется строительство республиканского хосписа на 40 взрослых и 20 детских коек, открыть который планируется этим летом, - рассказал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. - Медицинские изделия для оказания паллиативной медицинской помощи закупаются на средства федерального и регионального бюджетов. В прошлом году на эти цели было выделено более 142 миллиона рублей. Для отделений паллиативной медицинской помощи и выездных патронажных бригад закуплено 108 единиц медоборудования.