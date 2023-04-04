В Башкирии на развитие паллиативной службы вложено 434 млн рублей

Республика за последние три года вложила в в оснащение для паллиативной службы 434 млн рублей. Средства были направлены на закупку медицинского оборудования и расходных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РБ.
- В настоящее время в Уфе ведется строительство республиканского хосписа на 40 взрослых и 20 детских коек, открыть который планируется этим летом, - рассказал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. - Медицинские изделия для оказания паллиативной медицинской помощи закупаются на средства федерального и регионального бюджетов. В прошлом году на эти цели было выделено более 142 миллиона рублей. Для отделений паллиативной медицинской помощи и выездных патронажных бригад закуплено 108 единиц медоборудования.
По словам премьер-министра, такой вид помощи получают 823 ребенка амбулаторно и на стационарном лечении. За прошлый год выполнен 2769 выездов службы на дом. Основная категория детей с заболеванием центральной нервной системы. Их в республике 69%. 11,5% детей - с врожденными пороками развития. 5,7% маленьких пациентов лечатся от онкологии. На инвазивной искусственной вентиляции легких дома находятся трое детей, на неинвазивной форме – семь детей.