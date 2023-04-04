Под Уфой ввели в эксплуатацию новую школу на 825 мест

В селе Булгаково Уфимского района ввели в эксплуатацию новую школу на 825 мест. Общая площадь образовательного учреждения превышает 13 тысяч квадратных метров.

Строительные и отделочные работы завершены, осталось навести последние штрихи. Помочь подготовить к открытию новую школу в Булгаково охотно вызвались родители будущих первоклашек. Этого дня с нетерпением ожидала и Анна Самохвалова, она живет прямо рядом со школой в микрорайоне Новобулгаково. В этом году у женщины в первый класс пойдет младший сын, сюда же за знаниями будут ходить еще двое её детей, которые пока учатся в соседнем селе.

Посёлок очень новый, дома все новые, естественно, молодых семей очень много из Уфы переехало, мы из Волгограда переехали, так вот сложилось. Актуальность школы очень огромная, нам она нужна, необходима, ждем, надеемся. Так как школа очень классная, смотря на всё оснащение, для детей тут хорошо будет, я бы сама первого сентября пошла бы учиться в такую школу. Анна Самохвалова, жительница с. Булгаково

Общая площадь трехэтажного здания – более 13 тысяч квадратных метров. Школа состоит из нескольких блоков сложной конфигурации. Помимо современных учебных классов, здесь располагаются два спортзала, столовая, актовый и гимнастический залы, библиотека, а также лифты для маломобильных школьников. Школа оснащена необходимым технологическим и компьютерным оборудованием, спортивным инвентарем. Отдельное внимание уделили кабинетам труда.

Школа очень большая, современная. Как видите, здесь по домоводству, по кройке и шитью кабинеты и мастерские для мальчиков, ну всё сделано по современным меркам, не в каждой школе есть такое оборудование, как у нас. Какие машинки, какая техника и оверлоки стоят. Я думаю, что каждая девочка будет с любовью приходить на этот урок. Рашида Судакова, начальник участка подрядной организации

Уфимский район – один из наиболее динамично развивающихся и быстрорастущих по численности населения муниципалитетов в республике. Новая школа как раз расположена на одной из территорий массовой застройки. Эта школа – одна из самых крупных в Уфимском районе. Учиться здесь смогут более 800 детей. Построили объект в рамках программы «Стимулирование развития жилищного строительства» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Всего в этом году в Башкортостане планируют достроить восемь новых объектов образования. Три детских сада и пять школ. Помимо этого, предусмотрен большой объем работ по приведению в порядок существующих образовательных учреждений. В Башкортостане уже приступили к капремонту 74 школ из 77 запланированных. На эти цели в этом году из федерального бюджета выделили 3,5 млрд рублей.

Благодаря президентской программе капремонта зданий школ направим на эти цели за два года более 7,8 млрд рублей. В результате отремонтируем 140 школьных зданий. Своими усилиями мы бы очень долго не могли решить эту задачу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан