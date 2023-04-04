Под Уфой ввели в эксплуатацию новую школу на 825 мест

В селе Булгаково Уфимского района ввели в эксплуатацию новую школу на 825 мест. Общая площадь образовательного учреждения превышает 13 тысяч квадратных метров.
Строительные и отделочные работы завершены, осталось навести последние штрихи. Помочь подготовить к открытию новую школу в Булгаково охотно вызвались родители будущих первоклашек. Этого дня с нетерпением ожидала и Анна Самохвалова, она живет прямо рядом со школой в микрорайоне Новобулгаково. В этом году у женщины в первый класс пойдет младший сын, сюда же за знаниями будут ходить еще двое её детей, которые пока учатся в соседнем селе.
Общая площадь трехэтажного здания – более 13 тысяч квадратных метров. Школа состоит из нескольких блоков сложной конфигурации. Помимо современных учебных классов, здесь располагаются два спортзала, столовая, актовый и гимнастический залы, библиотека, а также лифты для маломобильных школьников. Школа оснащена необходимым технологическим и компьютерным оборудованием, спортивным инвентарем. Отдельное внимание уделили кабинетам труда.
Уфимский район – один из наиболее динамично развивающихся и быстрорастущих по численности населения муниципалитетов в республике. Новая школа как раз расположена на одной из территорий массовой застройки. Эта школа – одна из самых крупных в Уфимском районе. Учиться здесь смогут более 800 детей. Построили объект в рамках программы «Стимулирование развития жилищного строительства» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Всего в этом году в Башкортостане планируют достроить восемь новых объектов образования. Три детских сада и пять школ. Помимо этого, предусмотрен большой объем работ по приведению в порядок существующих образовательных учреждений. В Башкортостане уже приступили к капремонту 74 школ из 77 запланированных. На эти цели в этом году из федерального бюджета выделили 3,5 млрд рублей.
Теме образования и модернизации учебных заведений глава республики уделил отдельное внимание на представленном недавно отчёте о результатах деятельности Правительства Башкортостана. Радий Хабиров сообщил, что федеральная программа по модернизации школьных зданий, которую инициировал Президент России, работает в регионе уже второй год. Благодаря ей в 2022-м привели в порядок 63 здания, в том числе отремонтировали и оснастили оборудованием столовые и пищеблоки в 59 школах республики.