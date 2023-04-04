В Уфе прошел чемпионат республики по фехтованию

В нем приняли участие более 100 человек. Соревнования проходили в двух видах оружия – рапире и шпаге. Турнир стал этапом отбора на чемпионат России.
Егор Баранников занимается фехтованием уже 15 лет. В 2019-м спортсмен завоевал золото первенства Европы, а два года назад стал лучшим уже на мировом уровне в командном зачете. И уже через полгода Егору присвоили звание мастера спорта международного класса. На чемпионате республики спортсмену удалось завоевать лишь серебро. Баранников уступил более опытному Тимуру Арсланову.
Победитель Егора Баранникова Тимур Арсланов – бронзовый призер чемпионата мира. Уже 27 лет он принимает участие в соревнованиях разных уровней. Несмотря на большой опыт, рапирист по-прежнему сохраняет высокую мотивацию.
Пока у ведущих спортсменов нет возможности выступать на соревнованиях международного уровня, поэтому в чемпионате республики участвуют как титулованные, так и начинающие фехтовальщики. Некоторые из них совсем юные и дебютировали на таком уровне.
Во второй день соревнования проходили среди женщин. В рапире стала лучшей Аделина Загидуллина. И теперь башкирские спортсмены отправятся на чемпионат России во Владикавказ в конце апреля.