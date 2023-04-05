Жителям Уфы для счастья необходимо в среднем 190 тысяч рублей в месяц

Добавим, в общероссийском рейтинге городов Уфа заняла 19 место. Самые большие запросы, как и следовало ожидать, у москвичей. Им для счастья нужно 260 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказался Санкт-Петербург (230 тысяч рублей в месяц), на третьем – Владивосток (220 тысяч рублей). В среднем жителям страны дадут возможность почувствовать себя счастливыми 195 тысяч рублей в месяц.