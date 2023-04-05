В Башкирии посетитель заправки умер от рук частного охранника

В Башкирии 38-летний охранник частной компании случайно убил человека. Трагедия произошла на новогодних каникулах в этом году в Нефтекамске.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, 9 января пьяный мужчина заперся в туалете заправка и долго не выходил. Продавец нажал тревожную кнопку и вызвал охранников ЧОПа.
Прибывший охранник стал выводить посетителя заправки из подсобного помещения АЗС, и при отсутствии угрозы нападения со стороны мужчины и какого-либо сопротивления, ударил его кулаком по лицу, от чего мужчина потерял равновесие и ударился головой о бетонную стену. От полученной черепно-мозговой травмы пострадавший скончался в больнице через восемь дней.
Обвиняемый признал вину частично. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.