Специалисты Башкирии рассказали о взрывных работах на реке Инзер

Сегодня, 5 апреля, специалисты экстренных служб Башкирии обсудили ситуацию с паводком в рамках тематического брифинга.
До начала паводкового сезона специалисты МЧС и Госкомитета по ЧС проводят мониторинг опасных мест и территорий. Так, в 2023 году было выявлено 47 ледовых заторов. Многие их них были устранены до начала таяния снега – проводились взрывные работы, распилка льда, очистка подмостовых участков.
В том числе, взрывные работы были проведены на реке Инзер. Дискомфорта для местных жителей не было.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.