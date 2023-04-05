Специалисты Башкирии рассказали о взрывных работах на реке Инзер

До начала паводкового сезона специалисты МЧС и Госкомитета по ЧС проводят мониторинг опасных мест и территорий. Так, в 2023 году было выявлено 47 ледовых заторов. Многие их них были устранены до начала таяния снега – проводились взрывные работы, распилка льда, очистка подмостовых участков.