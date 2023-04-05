Специалисты Башкирии рассказали о взрывных работах на реке Инзер

Сегодня, 5 апреля, специалисты экстренных служб Башкирии обсудили ситуацию с паводком в рамках тематического брифинга.

Фото №1 - Специалисты Башкирии рассказали о взрывных работах на реке Инзер

До начала паводкового сезона специалисты МЧС и Госкомитета по ЧС проводят мониторинг опасных мест и территорий. Так, в 2023 году было выявлено 47 ледовых заторов. Многие их них были устранены до начала таяния снега – проводились взрывные работы, распилка льда, очистка подмостовых участков.

В том числе, взрывные работы были проведены на реке Инзер. Дискомфорта для местных жителей не было.

Мы стараемся не взрывать лёд вблизи жилых территорий. Данный участок реки Инзер находится ниже села Габдюково. Жители неудобства не претерпели, а вода проходит без затруднений.

Артём Акопян, начальник зонального поисково-спасательного отряда г. Белорецка Госкомитета РБ по ЧС

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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