В УГНТУ начали обучать операторов 3D-принтера

 За 144 часа учебного курса студенты вуза и все желающие могут получить новые навыки. За это время изучают устройство принтера, печать с использованием тех или иных материалов, создание модели и выполняют итоговое задание.

Студенты получают свидетельство рабочей профессии «Оператор 3D-печати» и оператор штукатур на станции, потому что эти профессии взаимосвязаны.

В 2022 году УГНТУ начал принимать участие в «Приоритете 2030», вот наша кафедра строительных конструкций зашла туда с одним из проектов – это аддитивные технологии. Аддитивные технологии – это послойное нанесение какого-либо материала. В нашем случае это строительные смеси.

Газинур Шагигалин, заведующий лабораторией кафедры строительных конструкций УГНТУ

Сейчас ведётся набор групп для обучения. В последующем у студентов появится возможность трудоустроиться в компании, которые занимаются 3D-печатью строительных материалов.

У студентов получается, конечно, потому что это интересно, это инновационно, это фактически. В Башкирии мы были пионерами в 3D-печати. Это направление мы начали развивать одним из самых первых в России.

Рустем Хусаинов, руководитель учебного центра «УГНТУ - Barkraft»
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