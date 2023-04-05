В УГНТУ начали обучать операторов 3D-принтера

За 144 часа
учебного курса студенты вуза и все желающие могут получить новые навыки. За это
время изучают устройство принтера, печать с использованием тех или иных
материалов, создание модели и выполняют итоговое задание.
Студенты получают свидетельство рабочей профессии «Оператор
3D-печати»
и оператор штукатур на станции, потому что эти профессии взаимосвязаны.
В
2022 году УГНТУ начал принимать участие в «Приоритете 2030», вот наша кафедра
строительных конструкций зашла туда с одним из проектов – это аддитивные технологии.
Аддитивные технологии – это послойное нанесение какого-либо материала. В нашем
случае это строительные смеси.Газинур Шагигалин, заведующий лабораторией кафедры строительных конструкций УГНТУ
Сейчас ведётся набор групп для обучения. В
последующем у студентов появится возможность трудоустроиться в компании,
которые занимаются 3D-печатью
строительных материалов.
У
студентов получается, конечно, потому что это интересно, это инновационно, это
фактически. В Башкирии мы были пионерами в 3D-печати. Это направление мы начали
развивать одним из самых первых в России.Рустем Хусаинов, руководитель учебного центра «УГНТУ - Barkraft»