В УГНТУ начали обучать операторов 3D-принтера

У студентов получается, конечно, потому что это интересно, это инновационно, это фактически. В Башкирии мы были пионерами в 3D-печати. Это направление мы начали развивать одним из самых первых в России.

Рустем Хусаинов, руководитель учебного центра «УГНТУ - Barkraft»