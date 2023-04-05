Как будет выглядеть Театр кукол в Уфе после реконструкции

Театр кукол распахнет свои двери к 450-летию Уфы. Реконструкция здания началась прошлой весной. Его обновление и строительство нового корпуса идут в соответствии со сроками.

Пока внешний вид театра обретает новые формы – эти арки должны стать входом в сказочную реальность. Работы на площадке идут по графику

Здание театра реконструируется с прошлого года. Капитальный ремонт проводится впервые почти за полвека. Строители обещают: новый дом театра кукол будет неузнаваемым.

Сейчас мы находимся в месте, где будет расположен музей. Здесь уже проложены коммуникации, выполнены штукатурные работы. Остается дело за малым: укладка напольных покрытий, покраска стен и потолков, установка витражей и ограждений. Реконструкция идет полным ходом.

К старому сооружению строители возвели новый четырехэтажный пристрой. Общая площадь театра увеличится в два раза.

На сегодняшний день у нас практически закончено здание реконструкции, то есть старого театра кукол. Покрашены все стены, установили потолки. Сейчас уже заказаны светильники. В ближайшее время приходят двери-ламинат. Сразу ставим туда людей и соответственно уже под чистовую, под ключ в ближайшие три недели отдадим. Это что касается здания реконструкции. Наиль Хасбиуллин, мастер отделочного участка по реконструкции Башкирского государственного театра кукол

В большом зале планируют установить уникальную трехуровневую площадку. В будущих постановках Театра куклы смогут летать на разной высоте. Это новинка не только для зрителей, но и для всей театральной труппы.

Помимо того, что идет реконструкция большого зала, дополнительно будет малый зал на 150 мест. Затем гримерные помещения, мастерские, свой гараж на грузовые и легковые автомобили, помещения для складирования. По площади они увеличатся, чтобы было комфортно работать. Владимир Федотов, Производитель работ по строительному участку Башкирского государственного театра кукол