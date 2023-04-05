Как будет выглядеть Театр кукол в Уфе после реконструкции

Театр кукол распахнет свои двери к 450-летию Уфы. Реконструкция здания началась прошлой весной. Его обновление и строительство нового корпуса идут в соответствии со сроками.
Пока внешний вид театра обретает новые формы – эти арки должны стать входом в сказочную реальность. Работы на площадке идут по графику
Здание театра реконструируется с прошлого года. Капитальный ремонт проводится впервые почти за полвека. Строители обещают: новый дом театра кукол будет неузнаваемым.
Сейчас мы находимся в месте, где будет расположен музей. Здесь уже проложены коммуникации, выполнены штукатурные работы. Остается дело за малым: укладка напольных покрытий, покраска стен и потолков, установка витражей и ограждений. Реконструкция идет полным ходом.
К старому сооружению строители возвели новый четырехэтажный пристрой. Общая площадь театра увеличится в два раза.
В большом зале планируют установить уникальную трехуровневую площадку. В будущих постановках Театра куклы смогут летать на разной высоте. Это новинка не только для зрителей, но и для всей театральной труппы.
Подарок, который получат юные зрители и актеры к юбилею столицы, впечатляет: новые сцены с современным оборудованием, музей кукол, интерактивные студии, мастерские, бутафорская, благоустроенный сквер «Аллея сказок» с миниатюрами копий объектов ЮНЕСКО России. Рядом расположится амфитеатр для уличных представлений.