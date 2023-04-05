В МВД Башкирии прокомментировали нападение девочки на одноклассниц с ножом

5 апреля в селе Иглино в школе №2 произошёл несчастный случай. 14-летняя девочка напала на одноклассниц с ножом.

Как сообщили в пресс-службе МВД региона, информация о случившемся поступила в правоохранительные службы в 14:30. Девочка ударила ножом двух одноклассниц 13 и 14 лет. Пострадавшие были доставлены в местную больницу, где им оказали необходимую помощь.