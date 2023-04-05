Федеральные эксперты оценили организацию проведения диспансеризации в Башкирии

В этом году в Башкортостане диспансеризацию должны пройти на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом. Всего почти 1,5 миллиона. За тем, как проводится эта работа в регионе, несколько дней наблюдала экспертная комиссия из Научно-исследовательского центра профилактической медицины. Эксперты побывали в нескольких медучреждениях. К каким выводам пришли специалисты и почему все-таки важно делать профилактические осмотры?

Экспертная оценка начинается уже с коридора профилактического отделения. Предупреждающие плакаты, по мнению специалистов, должны висеть не только возле кабинетов диспансеризации, а на всех этажах поликлиники. Следом комиссия смотрит так называемую зону рекреации, где пациенты заполняют анкету с вопросами. Среди пришедших, кстати, почти все – постоянные посетители отделения.

Диспансеризация если и не ключ к здоровой жизни, то, по крайней мере, путь к ранней диагностике скрытых болезней, уверены врачи. Поэтому чем старше человек становится, тем чаще нужно проходить осмотры.

В этом году охват будет еще на 200 тысяч человек больше. Впрочем, задача глобальнее – охватить профилактическими осмотрами все население. Разумеется, делать это намерены поэтапно. К следующему году диспансеризацию должны пройти как минимум две трети жителей.

Экспертную оценку работе поликлиник дают специалисты Национального центра профилактической медицины. В Башкортостан сотрудники федерального ведомства приезжают каждый год, изучая работу разных медорганизаций. Ситуация, по мнению специалистов центра, с каждым разом становится лучше.